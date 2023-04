Milano | 21enne violentata sul treno dei pendolari | «Gli ho chiesto indicazioni e poi mi è saltato addosso»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Una ragazza di 21 anni è statasuldelle 11 di mattina, molto frequentato e su cui viaggiano solitamente i. A raccontarlo è lei stessa al Corriere di Bergamo, al quale riferisce di averdelleall’uomo in merito alper Bergamo prima dell’aggressione. Il tutto è iniziato nella stazione milanese del passante di Porta Garibaldi. Lui le ha consigliato di prendere quello delle 10.26 diretto a Treviglio. E così è stato. Ma quando sono scesi tutti i passeggeri, lui le sarebbe. «Senza neanche accorgermene, mi ha afferrata e tirata verso di sé. Mi ha costretta a stendermi con la forza sui sedili, poi mi è salito sopra mentre io ero stretta tra il finestrino e un ...

Una ragazza di 21 anni è stata violentata a Milano sul treno delle 11 di mattina, molto frequentato e su cui viaggiano solitamente i pendolari. La 21enne, invece, è stata trasportata al all'ospedale. Una donna di 21 anni è stata violentata a Milano sul treno dei pendolari alle 11 della mattina. La notizia è pubblicata dal Corriere di Bergamo. Alla stazione del passante di Porta Garibaldi la 21enne - stando al suo racconto - aveva chiesto informazioni.

Il fatto, secondo quanto è trapelato, è avvenuto su un convoglio in partenza da Milano Porta Garibaldi. La 21enne, in difficoltà, cercava di raggiungere la città orobica.