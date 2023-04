Milan, Scaroni: “Serve una legislazione d’emergenza per gli stadi” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Avere un azionista americano crea un problema di traduzioni di abitudini. Per lo stadio del Milan a Milano faccio fatica a spiegare le meccaniche italiane a chi non le vive. Anche le cose ovvie, che non dovrebbero essere oggetto di discussione, diventano tema di dibattito. La gente chiede di ristrutturare San Siro, la Scala del Calcio. Ma ormai è una cosa vecchia e obsoleta. Come facciamo a ristrutturare uno stadio in cui giocano due squadre con 50.000 persone che entrano ogni 4 giorni? E non abbiamo un impianto nelle vicinanze per traslocare nel periodo dei lavori”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso dell’evento “Merger & Acquisition Summit. Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore”, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Avere un azionista americano crea un problema di traduzioni di abitudini. Per loo delo faccio fatica a spiegare le meccaniche italiane a chi non le vive. Anche le cose ovvie, che non dovrebbero essere oggetto di discussione, diventano tema di dibattito. La gente chiede di ristrutturare San Siro, la Scala del Calcio. Ma ormai è una cosa vecchia e obsoleta. Come facciamo a ristrutturare unoo in cui giocano due squadre con 50.000 persone che entrano ogni 4 giorni? E non abbiamo un impianto nelle vicinanze per traslocare nel periodo dei lavori”. Lo ha detto il presidente delPaolonel corso dell’evento “Merger & Acquisition Summit. Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore”, ...

