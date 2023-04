Milan, Scaroni: «Ristrutturare San Siro? É vecchio e obsoleto» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le parole del presidente del Milan, Scaroni: «Serve un cambio totale, serve una legislazione di emergenza che ci faccia superare tutti gli ostacoli» Intervenuto durante l’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” organizzato dal Sole 24 Ore, il presidente del Milan Paolo Scaroni parla così dello stadio dei rossoneri. Di seguito le sue parole. «Mi dicono che sia la ‘Scala del Calcio’, ma San Siro oggi è solo una struttura vecchia e obsoleta. Ristrutturarlo? Come facciamo a Ristrutturare uno stadio in cui giocano due squadre e dove ogni quattro giorni entrano 50mila persone. Vicino a Milano non c’è nessun impianto che ci possa permettere di spostarci mentre San Siro viene ristrutturato. Avere un azionista americano crea un problema di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le parole del presidente del: «Serve un cambio totale, serve una legislazione di emergenza che ci faccia superare tutti gli ostacoli» Intervenuto durante l’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” organizzato dal Sole 24 Ore, il presidente delPaoloparla così dello stadio dei rossoneri. Di seguito le sue parole. «Mi dicono che sia la ‘Scala del Calcio’, ma Sanoggi è solo una struttura vecchia e obsoleta. Ristrutturarlo? Come facciamo auno stadio in cui giocano due squadre e dove ogni quattro giorni entrano 50mila persone. Vicino ao non c’è nessun impianto che ci possa permettere di spostarci mentre Sanviene ristrutturato. Avere un azionista americano crea un problema di ...

