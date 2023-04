Milan, Scaroni: 'Ecco perché non possiamo ristrutturare San Siro. RedBird ha obiettivi diversi da Elliott' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Intervenuto al Merger&Acquisition Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha discusso del tema... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Intervenuto al Merger&Acquisition Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore, il presidente delPaoloha discusso del tema...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Scaroni: '#SanSiro è vecchio e obsoleto. Avete mai visto gli stadi moderni? Perché non si può ristrutturare San Si… - sportface2016 : #Milan, #Scaroni: 'Serve legislazione d'emergenza per gli stadi. Faccio fatica a spiegare le meccaniche italiane a… - Ibrahima4562 : RT @MilanNewsit: Il presidente del Milan Paolo Scaroni sul passaggio da Elliott a RedBird al M&A Summit de Il Sole 24 Ore in cui è interven… - la_rossonera : RT @LeBombeDiVlad: ?????? #Milan, #Scaroni duro su #SanSiro: 'Non è la Scala del Calcio, ma è una cosa vecchia e obsoleta. Avete mai visto gl… - stefanoa99 : Il presidente del Milan Scaroni afferma che San Siro è una struttura obsoleta e fatiscente. Il miglior stadio in It… -