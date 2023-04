Milan, retroscena di mercato su Saelemaekers (Di mercoledì 5 aprile 2023) Alexis Saelemaekers ha trovato il primo gol in campionato contro il Napoli. Una realizzazione spettacolare che può segnare un nuovo inizio.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Alexisha trovato il primo gol in campionato contro il Napoli. Una realizzazione spettacolare che può segnare un nuovo inizio....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, retroscena di mercato su Saelemaekers: Alexis Saelemaekers ha trovato il primo gol in campionato contro il N… - RadioRossonera : Le immagini DAZN hanno rivelato sia il diverbio tra #Leao e il quarto uomo che quello che ha è successo nel tunnel… - milansette : Saelemaekers show al Maradona: il retroscena sul Lipsia, il messaggio di Maldini e cosa cambia con il Milan… - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: Retroscena da Castelvolturno: Spalletti non ha usato parole forti dopo la debacle col Milan - MilanNewsit : Retroscena da Castelvolturno: Spalletti non ha usato parole forti dopo la debacle col Milan -