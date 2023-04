Milan-Napoli di Champions League, in vendita i biglietti per il settore ospiti: prezzo e info per l’acquisto! (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per la gara Milan vs Napoli, valida per i quarti di finale della UEFA Champions League, in programma il giorno mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che, dalle ore 10.00 di giovedì 6 aprile 2023 e fino alle ore 10:00 di sabato 8 aprile 2023 sarà disponibile la prenotazione di un voucher sul sito di Ticketone, cliccando qui https://sport.ticketone.it/event/it/49248/90600215/ac-Milan-vs-ssc-Napoli-uefa-Champions-League. Come disposto dalla Determinazione n.18/2023 dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero degli Interni, in nessun caso è consentito il cambio utilizzatore, dunque il biglietto è incedibile, ed è acquistabile solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per la garavs, valida per i quarti di finale della UEFA, in programma il giorno mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21:00, la SSCcomunica che, dalle ore 10.00 di giovedì 6 aprile 2023 e fino alle ore 10:00 di sabato 8 aprile 2023 sarà disponibile la prenotazione di un voucher sul sito di Ticketone, cliccando qui https://sport.ticketone.it/event/it/49248/90600215/ac--vs-ssc--uefa-. Come disposto dalla Determinazione n.18/2023 dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero degli Interni, in nessun caso è consentito il cambio utilizzatore, dunque il biglietto è incedibile, ed è acquistabile solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity ...

