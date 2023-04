Milan-Napoli, da domani in vendita i biglietti del settore ospiti: il prezzo è 68 euro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da domani alle 18 saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti dello Stadio San Siro per Milan-Napoli. La gara di andata dei quarti di finale di Champions League è in programma per il 12 aprile alle 21. Il Napoli comunica con una nota ufficiale sul suo sito che da domani alle 18 fino alle 18 di sabato 8 aprile, sarà possibile prenotare un voucher sul sito di Ticketone. Per la gara Milan vs Napoli, valida per i quarti di finale della UEFA Champions League, in programma il giorno mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che, dalle ore 18.00 di giovedì 6 aprile 2023 e fino alle ore 18:00 di sabato 8 aprile 2023 sarà disponibile la prenotazione di un voucher ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Daalle 18 saranno inper ildello Stadio San Siro per. La gara di andata dei quarti di finale di Champions League è in programma per il 12 aprile alle 21. Ilcomunica con una nota ufficiale sul suo sito che daalle 18 fino alle 18 di sabato 8 aprile, sarà possibile prenotare un voucher sul sito di Ticketone. Per la garavs, valida per i quarti di finale della UEFA Champions League, in programma il giorno mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21:00, la SSCcomunica che, dalle ore 18.00 di giovedì 6 aprile 2023 e fino alle ore 18:00 di sabato 8 aprile 2023 sarà disponibile la prenotazione di un voucher ...

