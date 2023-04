Milan-Napoli, buone notizie per Pioli: il rossonero ci sarà in Champions League (Di mercoledì 5 aprile 2023) Venerdì 7 aprile Napoli e Milan scenderanno in campo per la 28esima giornata di Serie A; gli azzurri saranno impegnati a Lecce, mentre i rossoneri ospiteranno l’Empoli a San Siro. Le due squadre giocheranno venerdì per avere più giorni di riposo prima della gara di Champions League: mercoledì 12 aprile, allo stadio San Siro, Milan e Napoli si sfideranno nel match di andata dei quarti di finale. Di Lorenzo e Leao (FOTO: SSC Napoli) La prima gara delle tre in programma ad aprile tra Napoli e Milan ha visto i rossoneri sbancare il Maradona con un sorprendente 4-0 firmato da Leao (doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers. Brahim Diaz, assoluto protagonista della serata, è uscito anzitempo per un problema agli adduttori che ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Venerdì 7 aprilescenderanno in campo per la 28esima giornata di Serie A; gli azzurri saranno impegnati a Lecce, mentre i rossoneri ospiteranno l’Empoli a San Siro. Le due squadre giocheranno venerdì per avere più giorni di riposo prima della gara di: mercoledì 12 aprile, allo stadio San Siro,si sfideranno nel match di andata dei quarti di finale. Di Lorenzo e Leao (FOTO: SSC) La prima gara delle tre in programma ad aprile traha visto i rossoneri sbancare il Maradona con un sorprendente 4-0 firmato da Leao (doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers. Brahim Diaz, assoluto protagonista della serata, è uscito anzitempo per un problema agli adduttori che ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : “In Curva A 'la fede non ha prezzo', la manifestazione non era contro il caro biglietti, la società può fare i prez… - sscnapoli : ?? Champions League, #MilanNapoli prenotazione voucher per acquisto biglietti disponibile da domani alle ore 10:00.… - gippu1 : Se dopo la serataccia di Napoli-Milan e dopo 36 ore di riflessione, il presidente del Napoli non riesce a partorire… - Piratamorgan050 : @jackpoolista Beh Cassano ha provato a dire che il Napoli passa Quando non ha nemmeno l’1% di possibilità Hanno f… - ReA201216 : RT @GA7_Official: “In Curva A 'la fede non ha prezzo', la manifestazione non era contro il caro biglietti, la società può fare i prezzi che… -