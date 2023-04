Milan-Napoli, al via la vendita dei biglietti ospiti: fissati i prezzi per i quarti di Champions League (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ultima giornata di campionato ci ha regalato un assaggio di quella che potrà essere la doppia sfida valida per i quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. La partita d’andata si terrà proprio in casa dei rossoneri, allo stadio Giuseppe Meazza, il prossimo mercoledì 12 aprile. La vendita dei biglietti dei biglietti per il settore ospiti, come comunicato dalla società partenopea, prenderà il via nella giornata di giovedì 6 dalle 18,00 fino alla stessa ora di sabato. Luciano Spalletti – @livephotosport Le modalità per acquistare un biglietto per il settore ospiti di Milan–Napoli sono già state annunciate: gli abbonati avranno la prelazione e la prenotazione del ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ultima giornata di campionato ci ha regalato un assaggio di quella che potrà essere la doppia sfida valida per idi finale ditra. La partita d’andata si terrà proprio in casa dei rossoneri, allo stadio Giuseppe Meazza, il prossimo mercoledì 12 aprile. Ladeideiper il settore, come comunicato dalla società partenopea, prenderà il via nella giornata di giovedì 6 dalle 18,00 fino alla stessa ora di sabato. Luciano Spalletti – @livephotosport Le modalità per acquistare un biglietto per il settoredisono già state annunciate: gli abbonati avranno la prelazione e la prenotazione del ...

