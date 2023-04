Milan, la solidarietà a Lukaku: “Ripudiamo ogni forma di razzismo” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il mondo del calcio si stringe attorno a Romelu Lukaku, vittima ieri sera di insulti razzisti nel finale di Juventus-Inter 1-1, semifinale di andata di Coppa Italia. “Fuori i razzisti dagli stadi. La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione“, ha scritto la Lega Serie A. Anche il Milan ha retwittato il post, aggiungendo che la società rossonera “ripudia ogni forma di razzismo”. Nella mattinata era arrivato anche il comunicato dell’Inter, che ribadiva l’unità nella lotta ad ogni forma di discriminazione TWEET Il Milan ripudia ogni forma di razzismo#WeRespAct https://t.co/oPLIDbK28S — ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il mondo del calcio si stringe attorno a Romelu, vittima ieri sera di insulti razzisti nel finale di Juventus-Inter 1-1, semifinale di andata di Coppa Italia. “Fuori i razzisti dagli stadi. La Lega Serie A condanna con fermezzaepisodio didi discriminazione“, ha scritto la Lega Serie A. Anche ilha retwittato il post, aggiungendo che la società rossonera “ripudiadi”. Nella mattinata era arrivato anche il comunicato dell’Inter, che ribadiva l’unità nella lotta addi discriminazione TWEET Ilripudiadi#WeRespAct https://t.co/oPLIDbK28S — ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rebus_Milan : RT @marioadinolfi: Mi dispiace che Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini stiano totalmente silenti davanti al sopruso dei proc… - DonatoCavallo6 : Se il dottor Sabatini mi porta in tribunale sono certo di trovare la solidarietà di tutto il famoso Milan Twitter. - __silaVpravde__ : @RESENZATRONO23 @rusembitalia @MarcoFattorini Sei un povero minus habens e voglio dirti di tutto cuore che ti rispe… - 1975_happylife : @YvanGoSlow24 sempre pensato che gli interisti sono coglioni come i romanisti, solidarietà ai tifosi del Milan che… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Scaroni: 'Con la Fondazione #Milan progetti di solidarietà in tutto il mondo' -

Rovigo: presentato il progetto Viva Vittoria, contro la violenza sulle donne Oggi ci sentiamo in partenza per una grande gara, una camminata per la solidarietà, dove speriamo ... L'assessore alle Pari Opportunità Mattia Milan. Ha sottolineato l'importanza di fare squadra. '... AMARCORD: Quando scambi le figurine! Correva il campionato 1961/'62 il Milan, 3°in classifica, era ospite della Roma all'Olimpico Domenica 25.2.1962; stadio gremito, 55. io sono romano di nascita ma solo per solidarietà tifavo per la ... Nuove visioni al 'FuoriFestival' dell'Economia, con Miriam Leone, Luca Zingaretti, Ariete ed Enrico Brignano ... dal livello locale a quello globale, abbracciando i valori della solidarietà con l'intento di ... dall' Antologia del Serpente Corallo dei Ciappter Ileven ai live show di Alessandro Milan e ... Oggi ci sentiamo in partenza per una grande gara, una camminata per la, dove speriamo ... L'assessore alle Pari Opportunità Mattia. Ha sottolineato l'importanza di fare squadra. '...Correva il campionato 1961/'62 il, 3°in classifica, era ospite della Roma all'Olimpico Domenica 25.2.1962; stadio gremito, 55. io sono romano di nascita ma solo pertifavo per la ...... dal livello locale a quello globale, abbracciando i valori dellacon l'intento di ... dall' Antologia del Serpente Corallo dei Ciappter Ileven ai live show di Alessandroe ... Scaroni: "Con la Fondazione Milan progetti di solidarietà in tutto il mondo" La Gazzetta dello Sport