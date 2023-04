Milan, è il momento ideale per il rinnovo di Leao (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Milan ha ritrovato Rafael Leao e l'attaccante portoghese è tornato protagonista indiscusso con la doppietta contro il Napoli.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilha ritrovato Rafaele l'attaccante portoghese è tornato protagonista indiscusso con la doppietta contro il Napoli....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : 'Il boato al mio gol al Milan un momento unico' ?? La notte magica di German Denis ? Un #NapoliMilan STORICO ??… - Audrey_Milan_05 : @Inter Ma siamo seri? Vero che siamo gente per bene e diversi dagli altri. Ma è troppo è il momento di farsi se… - SempreMilanit : ? Il momento giusto è arrivato ?? #Leao non è mai stato così felice #SempreMilan #Milan - ReErthu : @EASPORTSFIFA @eNazionaleFIGC @Federvolley @LBA @SerieA @FisicaUnina per quanto riguarda la partita col Milan in ca… - sportli26181512 : Gazzetta - Felice e ritrovato: Leao, è il momento ideale per il rinnovo: Dopo un lungo digiuno, durato due mesi e m… -