Migranti | verso lo stato di emergenza nelle Regioni degli sbarchi Atteso a Roma il ministro degli Esteri di Tunisi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il piano del governo Meloni per gestire il fenomeno migratorio guarda al breve e al lungo periodo. Ma i numeriprevisti per il 2023 - tra i 300 e i 400mila stando alle stime...

... e un pontel'altra grande iniziativa nazionale che è il 'Maggio dei libri'. Intorno al tema ... dal viaggio deidi ieri e di oggi ai viaggi nello spazio. Il coordinamento è affidato a ...Stanno arrivando dalla Libia moltiche vogliono andareil nord".TUNISI - "Per gestire i flussi deiclandestinil'Europa, la Tunisia sta impiegando tutte le risorse e i mezzi a sua disposizione. Ma questi non sono illimitati, tanto più che stiamo attraversando un periodo di difficoltà ...

Migranti, in migliaia verso l’Italia: è allarme Tunisia. Ecco perché Il Sole 24 ORE

Italia (ricorso n. 21329/18), ha condannato all’unanimità l’Italia per la detenzione de facto dei migranti nell’hotspot di Lampedusa e per l’illegittimità del respingimento collettivo verso la Tunisia ...A Palazzo Chigi si è tenuta la cabina di regia sul dossier migranti. Oltre al presidente del Consiglio ... perché darebbe il via a un flusso migratorio ancora più imponente e incontrollato verso il ...