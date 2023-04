Migranti: Tunisia, 'in prima linea per aiutarvi ma ci servono più mezzi' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Per gestire i flussi dei Migranti clandestini verso l'Europa, la Tunisia sta impiegando tutte le risorse e i mezzi a sua disposizione. Ma questi non sono illimitati, tanto più che stiamo attraversando un periodo di difficoltà per l'economia e le finanze pubbliche. Di più non possiamo fare". Lo ha detto in un'intervista a Repubblica il ministro degli esteri tunisino Nabil Ammar, aggiungendo che "abbiamo bisogno di finanziamenti e di materiale. La Tunisia ha ricevuto molto meno fondi europei per finanziare questa battaglia di altri Paesi, come la Turchia ma anche l'Italia stessa". "A emigrare da qui non sono solo i tunisini, la maggior parte provengono dai Paesi subsahariani - spiega il ministro - La Tunisia è un Paese di passaggio, presa come in una morsa tra il suo Sud e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Per gestire i flussi deiclandestini verso l'Europa, lasta impiegando tutte le risorse e ia sua disposizione. Ma questi non sono illimitati, tanto più che stiamo attraversando un periodo di difficoltà per l'economia e le finanze pubbliche. Di più non possiamo fare". Lo ha detto in un'intervista a Repubblica il ministro degli esteri tunisino Nabil Ammar, aggiungendo che "abbiamo bisogno di finanziamenti e di materiale. Laha ricevuto molto meno fondi europei per finanziare questa battaglia di altri Paesi, come la Turchia ma anche l'Italia stessa". "A emigrare da qui non sono solo i tunisini, la maggior parte provengono dai Paesi subsahariani - spiega il ministro - Laè un Paese di passaggio, presa come in una morsa tra il suo Sud e il ...

