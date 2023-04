Migranti, soccorsi completati per Geo Barents: in salvo 440 persone (Di mercoledì 5 aprile 2023) Palermo, 5 apr. - (Adnkronos) - Nella notte la nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha l'incriminazione avvenuta a New York che si trovavano su un'imbarcazione in difficoltà in zona Sar Malta. A segnalarla era stata Alarm Phone. A bordo della Geo Barents ci sono adesso 440 persone, tra cui 8 donne e circa 30 bambini. Il soccorso è stato lungo e "delicato" a causa delle avverse condizioni meteo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Palermo, 5 apr. - (Adnkronos) - Nella notte la nave Geodi Medici senza frontiere ha l'incriminazione avvenuta a New York che si trovavano su un'imbarcazione in difficoltà in zona Sar Malta. A segnalarla era stata Alarm Phone. A bordo della Geoci sono adesso 440, tra cui 8 donne e circa 30 bambini. Il soccorso è stato lungo e "delicato" a causa delle avverse condizioni meteo.

