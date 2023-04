Migranti, soccorsi completati per Geo Barents: in salvo 440 persone (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nella notte la nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha completato il salvataggio dei Migranti che si trovavano su un'imbarcazione in difficoltà in zona Sar Malta. A segnalarla era stata Alarm ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nella notte la nave Geodi Medici senza frontiere ha completato il salvataggio deiche si trovavano su un'imbarcazione in difficoltà in zona Sar Malta. A segnalarla era stata Alarm ...

