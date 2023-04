(Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Molte sono le materie sulle quali Italia e Spagna si trovano ad affrontare lo stesso punto di vista, e molte sono le convergenze”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. “L'Europa, in una fase così delicata deve dare risposte efficace su alcuni temi, a partire da quello delle migrazioni” ha aggiunto “auspichiamo, già dal prossimo consiglio europeo di giugno, sulle iniziative necessarie da portare avanti a partire dagli investimenti per trovare soluzioni strutturali con i paesi del nord Africa”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : 'Trattamento inumano dei #migranti'. '#Meloni razz...'. Ah, no... la condanna della #Cedu riguarda il #Pd. Sembra i… - fattoquotidiano : Condono, Pnrr, codice degli appalti e migranti: il Colle convoca Meloni. Il Fatto Quotidiano di domani, sabato 1 ap… - Agenzia_Ansa : 'Il governo pianta una bandierina ideologica al giorno e intanto sferza un attacco senza precedenti ai diritti dei… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Migranti, Meloni “Dall’Ue ci aspettiamo avanzamenti concreti” - - ItaliaNotizie24 : Migranti, Meloni “Dall’Ue ci aspettiamo avanzamenti concreti” -

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine del colloquio con Sanchez. 5 aprile 2023...le proposte del governo Con la previsione di un aumento nei prossimi mesi degli sbarchi di... che domani verrà esaminato a Palazzo Chigi insieme al presidente del consiglio Giorgia...Suiciò che finora ha fatto Piantedosi non funzionain affanno sulla Tunisia fa pressing sul Fmi. Ansie per gli sbarchi e controsensi sovranisti

Migranti, il piano del governo per disinnescare l'emergenza: un centro di accoglienza in ogni Regione, soldi a chi ... Open

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...