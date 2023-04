Migranti, il ministro tunisino: “Il governo Meloni ci sta sostenendo tantissimo. Ma dalla Ue pochi fondi” (Di mercoledì 5 aprile 2023) «Il governo di Giorgia Meloni ci sta sostenendo tantissimo. Ma sia con l’Italia che con l’Europa dobbiamo allargare la cooperazione al di là dei Migranti. La Tunisia ha tante potenzialità: creiamo qui e nei Paesi subsahariani le condizioni per uno sviluppo vero». Parla chiaro, Nabil Ammar, 57 anni, ministro degli Esteri tunisino dallo scorso 7 febbraio. La linea è in piena sintonia con la strategia indicata dal premer, che è stata la prima ad indicare l’emergenza. «Sbloccare i finanziamenti per aiutare la Tunisia, nazione amica, in un momento di difficoltà» è la priorità del governo, spiegano a Palazzo Chigi dopo la cabina di regia. Il ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar ringrazia il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) «Ildi Giorgiaci sta. Ma sia con l’Italia che con l’Europa dobbiamo allargare la cooperazione al di là dei. La Tunisia ha tante potenzialità: creiamo qui e nei Paesi subsahariani le condizioni per uno sviluppo vero». Parla chiaro, Nabil Ammar, 57 anni,degli Esteridallo scorso 7 febbraio. La linea è in piena sintonia con la strategia indicata dal premer, che è stata la prima ad indicare l’emergenza. «Sbloccare i finanziamenti per aiutare la Tunisia, nazione amica, in un momento di difficoltà» è la priorità del, spiegano a Palazzo Chigi dopo la cabina di regia. Ildegli EsteriNabil Ammar ringrazia il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - Aminata05568382 : RT @karbai: Il nuovo ministro dell @MfaTunisia Nabil Ammar vuole più mezzi dall'Italia, per bloccare le partenze e per opprimere i #migran… - karbai : Il nuovo ministro dell @MfaTunisia Nabil Ammar vuole più mezzi dall'Italia, per bloccare le partenze e per opprime… - aude_ita : RT @SecolodItalia1: Migranti, il ministro tunisino: “Il governo Meloni ci sta sostenendo tantissimo. Ma dalla Ue pochi fondi” - SecolodItalia1 : Migranti, il ministro tunisino: “Il governo Meloni ci sta sostenendo tantissimo. Ma dalla Ue pochi fondi”… -