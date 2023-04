Migranti | Geo Barents | soccorse 440 persone su un peschereccio

(Di mercoledì 5 aprile 2023) "Sulla Geostanotte abbiamo effettuato un soccorso difficilissimo di undi 25 metri con a bordo 440. Viaggiavano da 4 giorni in mare in mezzo alla tempesta, son stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Migranti, barcone con 500 persone alla deriva: onde troppo alte, la Geo Barents non riesce a soccorrerle - Tg3web : Dopo dieci ore in balia del mare, sono tutti salvi i 440 migranti soccorsi da Geo Barents al largo della Libia. Il… - Agenzia_Ansa : Migranti, cento persone scenderanno dalla Geo Barents dopo un trasbordo verso un'imbarcazione dell'assetto navale i… - TELADOIOLANIUS : Rifiutati da Malta, accettati dall'Italia. #Meloni e #FdI hanno tradito il popolo italiano. i 500 clandestini erano… - NuovoSud : Cento migranti soccorsi da geo Barents trasbordati a Catania -

A parlare è Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi per Medici senza frontiere."LaBarents stava tornando verso la Sicilia per mal tempo quando ha cambiato la rotta e si è dioretta verso questa ...Andranno a Catania i 100per i quali è stato previsto il trasbordo dallaBarents, dopo il complesso soccorso in zona Sar Maltese completato nella notte. L'arrivo nella città siciliana è previsto in serata. Gli ..., concluso il soccorso del barcone alla deriva: 440 persone in salvo sullaBarents

Geo Barents, 'trasbordo di 100 migranti, altri 339 a Brindisi' Agenzia ANSA

Milano, 5 apr. (askanews) - "Sulla Geo Barents stanotte abbiamo effettuato un soccorso difficilissimo di un peschereccio di 25 metri con a bordo 440 persone. Viaggiavano da 4 giorni in mare in mezzo ...Dopo il soccorso, la Geo Barents ha ricevuto dal governo italiano l’ordine di dirigersi verso il porto di Bari, distante più di due giorni di navigazione. Il personale di Medici Senza Frontiere ha ...