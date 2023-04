Migranti: Geo Barents salva 440 persone soccorse nel mare mosso (Di mercoledì 5 aprile 2023) La nave Geo Barents ha salvato 440 Migranti a bordo di un’imbarcazione individuata al largo della Libia, in coste internazionali, ma nella zona Sar di Malta. L’allarme era arrivato lunedì 3 aprile da Alarm Phone. A causa delle condizioni metereologiche avverse, non è stato semplice portare a termine le operazioni di salvataggio. Ci sono volute L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) La nave Geohato 440a bordo di un’imbarcazione individuata al largo della Libia, in coste internazionali, ma nella zona Sar di Malta. L’allarme era arrivato lunedì 3 aprile da Alarm Phone. A causa delle condizioni metereologiche avverse, non è stato semplice portare a termine le operazioni ditaggio. Ci sono volute L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Migranti, barcone con 500 persone alla deriva: onde troppo alte, la Geo Barents non riesce a soccorrerle - ollenotnasilus : RT @LUIGIVACCARO5: Barca con 500 migranti a bordo, Geo Barents tenta il salvataggio - Cronaca - ANSA NON VI SEMBRA STRANA QUESTA CATERVA D… - hele_fr : Migranti, 440 prelevati da nave Geo Barents • ci sono addirittura 8 donne ?? - PinoNeri5 : RT @ilmanifesto: Per la prima volta una nave Ong in aiuto di un barcone partito dalla Cirenaica. «Non abbiamo cibo né acqua, il tempo è pes… - stranifattinews : Migranti, in 339 sbarcheranno dalla Geo Barents a Brindisi: l’ok delle autorità italiane -