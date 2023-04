Migranti, concluso il soccorso del barcone alla deriva: 440 persone in salvo sulla Geo Barents. Ancora una volta Malta si è rifiutata di intervenire (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Viminale ha assegnato Brindisi come porto di sbarco. Si ripropone il nodo dei salvataggi nel Mediterraneo: le autorità marittime della Valletta, nella cui competenza Sar ricadeva il peschereccio di 30 metri sovraffollato segnalato già lunedì, non hanno mai inviato loro mezzi,... Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Viminale ha assegnato Brindisi come porto di sbarco. Si ripropone il nodo dei salvataggi nel Mediterraneo: le autorità marittime della Valletta, nella cui competenza Sar ricadeva il peschereccio di 30 metri sovraffollato segnalato già lunedì, non hanno mai inviato loro mezzi,...

