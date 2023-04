Migranti | 339 persone arriveranno a Brindisi dopo “il soccorso più difficile” Erano in 440 a bordo barcone distrutto al largo della Libia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Partito dallasabato scorso, ilaveva a440. Nel Mediterraneo l’imbarcazione è andata praticamente distrutta e la nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha raccolto la segnalazione di Alarm Phone. Il salvataggio, date le condizioni meteomarine, è stato particolarmente complicato, “il piùche abbia mai fatto” ha dichiarato una componente dell’equipaggio. Ilsi è concluso ieri poco prima di mezzanotte. Per una disidratazione uno deiè stato trasferito ad un ospedale maltese. Per altri cento sarà operato il tras, alSicilia su un’altra nave. Poi la nave Geo Barents proseguirà per, porto assegnato dal ministero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Migranti, cento persone scenderanno dalla Geo Barents dopo un trasbordo verso un'imbarcazione dell'assetto navale i… - Peonia249 : RT @TELADOIOLANIUS: Rifiutati da Malta, accettati dall'Italia. #Meloni e #FdI hanno tradito il popolo italiano. i 500 clandestini erano in… - NoiNotizie : #Migranti: 339 persone arriveranno a #Brindisi dopo 'il soccorso più difficile' - tangueirablue : RT @TELADOIOLANIUS: Rifiutati da Malta, accettati dall'Italia. #Meloni e #FdI hanno tradito il popolo italiano. i 500 clandestini erano in… - noformat54 : RT @TELADOIOLANIUS: Rifiutati da Malta, accettati dall'Italia. #Meloni e #FdI hanno tradito il popolo italiano. i 500 clandestini erano in… -

, concluso il soccorso del barcone alla deriva: 440 persone in salvo sulla Geo BarentsTuttavia, la nave Ong Geo Barents , ne porteràa Brindisi. Altri 100saranno trasferiti, prima di arrivare nel porto pugliese, su un assetto navale militare italiano al largo delle coste ......porto assegnato per lo sbarco delle altrepersone. Una persona è stata invece evacuata la scorsa notte per ragioni mediche'. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, che ieri ha soccorso 440...

Geo Barents, 'trasbordo di 100 migranti, altri 339 a Brindisi' Agenzia ANSA

In 500 sono in pericolo su un’imbarcazione sovraffollata partita dalla Libia, col mare grosso. “Abbiamo ristabilito il contatto con le circa 500 persone in pericolo. Nella nostra ultima chiamata, ci h ...Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere impegnata in attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, ha concluso le operazioni di salvataggio dei 440 migranti soccorsi ... per lo ...