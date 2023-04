Michelle Hunziker e l' orgoglio di nonna | «Non vergognatevi | la nonnitudine è una cosa meravigliosa» Poi la richiesta alle fan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : La grande famiglia di Striscia si allarga! ???? @m_hunziker è diventata nonna!?? Benvenuto Cesare! ?? ?? Link alla new… - leggoit : Michelle Hunziker e l'orgoglio di nonna: «Non vergognatevi, la nonnitudine è una cosa meravigliosa». Poi la richies… - lpfattisentire : @annalisa__scar @m_hunziker @LauraPausini @DaniloCarinci @PrudenzioG @PatrickBordo @gorgamonica1 @PapaAristidh… - calebtobey : Serena Bortone ed Elisabetta Ferracini vanno a trovare Michelle Hunziker vestita per uno sketch di Paperissima Spri… - ph_pluton : RT @ilGerrino92: Il ritorno di Gerry Scotti e Michelle Hunziker sul bancone di #StrisciaLaNotizia viene premiato dal pubblico con oltre 4.0… -

E ora che il bebè è nato, gli haters dopo aver insultato la mamma se la prendono anche con Eros e, i nonni vip. Aurora Ramazzotti mamma "Nonostante tutto...": le clamorose parole ...... dove la figlia die Eros Ramazzotti ha dato alla luce il bebé. Stando alle informazioni apparse sul giornale locale si sarebbe trattato di una cerimonia particolarmente sobria, ..., l'appello alle giovani nonne: 'Insorgete, non abbiate ...

Moda Primavera 2023: il chiodo in pelle di Michelle Hunziker Elle

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, in questi giorni poco presente su Instagram per potersi dedicare totalmente al suo bambino, ha interrotto il "silenzio social" per condividere due ...Al suo fianco il compagno di vita Goffredo Cerza e, ovviamente, l'entusiasta nonna Michelle Hunziker, vicinissima alla primogenita e felice del suo nuovo ruolo in famiglia. Anche nonno Eros Ramazzotti ...