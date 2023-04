Michele Cucuzza a Back to School | chi è | età | carriera | oggi | compagna | figlie | malattia | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) È tutto pronto per una nuova puntata del reality show “to” in onda in prima serata su Italia 1 con la conduzione della celebre Federica Panicucci. Tra gli ospiti dici sarà anche il giornalista, siete curiosi di saperne di più su di lui? Ecco chi è e tutto quello che sappiamo sulla sua vita! Chi è: età eè nato a Catania il 14 novembre del 1952, figlio di SalvatoreSilvestri, vulcanologo e docente all’Università degli Studi di Catania.ha 70 anni e una lungaalle spalle. Ha mosso i primi passi come giornalista in Sicilia nel quotidiano Catania Sera, ...