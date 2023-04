Michael Jordan | chi è e quanto ha guadagnato la leggenda del basket

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il film in uscita Air è il racconto di quell'incredibile contratto che cambiò la storia dello sport (e non solo): ecco chi è stato il più grande giocatore didi sempre

Nel 1984 vediamo un giovanissimo Michael Jordan che si affaccia per la prima volta nel panorama della NBA. Non ha ancora dimostrato tutto il suo valore in campo e il pubblico non sa cosa aspettarsi... almeno tanto quanta ne mette Matt Damon per battere Adidas e Converse nel conquistare la famiglia Jordan a firmare un contratto con la Nike per una linea di scarpe dedicate a Michael Jordan prima ancora...

Le origini dei loghi-runa di Nike e Air Jordan attraverso il processo umano e capitalistico. Dal 6 aprile al cinema.La storia di come Nike sia diventata l’azienda che è oggi grazie alla storica collaborazione con Michael Jordan è interessante, soprattutto per chi l’epoca di Reagan e di Jordan re dell’NBA non la ...