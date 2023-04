Michael C. Hall pronto per un ritorno in Dexter, sarà protagonista in un possibile spin-off? (Di mercoledì 5 aprile 2023) La porta per Michael C. Hall in Dexter non si è ancora chiusa e nonostante quello che è successo nel sequel New Blood, niente è ancora finito per sempre. Presente ad una convention di fumetti, la Steel City Con, nel fine settimana, l’attore ha rivelato di essere disposto a tornare a vestire i panni del famoso serial killer anche se a questo punto non potrà essere più la sua versione ‘giovane’. Michael C. Hall è decisamente pronto a tornare come personaggio in uno degli spin-off che Showtime sta sviluppando: “Non credo che sarebbe una buona idea per me interpretare un giovane Dexter a questo punto, penso che quella nave sia salpata anche prima che iniziassimo a girare lo spettacolo, ma sono aperto alla possibilità di essere ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) La porta perC.innon si è ancora chiusa e nonostante quello che è successo nel sequel New Blood, niente è ancora finito per sempre. Presente ad una convention di fumetti, la Steel City Con, nel fine settimana, l’attore ha rivelato di essere disposto a tornare a vestire i panni del famoso serial killer anche se a questo punto non potrà essere più la sua versione ‘giovane’.C.è decisamentea tornare come personaggio in uno degliche Showtime sta sviluppando: “Non credo che sarebbe una buona idea per me interpretare un giovanea questo punto, penso che quella nave sia salpata anche prima che iniziassimo a girare lo spettacolo, ma sono aperto alla possibilità di essere ...

