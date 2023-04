Meteo:Pasqua incerta, Lunedì dell'Angelo lieve miglioramento (Di mercoledì 5 aprile 2023) Queste le previsioni in dettaglio de iLMeteo.it: Mercoledì 5 - Al nord: più nuvoloso al mattino, freddo per il periodo. Al centro: instabile su Lazio e Appennini con neve a 5 - 600 metri. Al sud: ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Queste le previsioni in dettaglio de iL.it: Mercoledì 5 - Al nord: più nuvoloso al mattino, freddo per il periodo. Al centro: instabile su Lazio e Appennini con neve a 5 - 600 metri. Al sud: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Meteo weekend di Pasqua e Pasquetta: tra sole, improvvisi temporali e freddo tardivo, ultime novità sull'Italia - SLN_Magazine : Meteo Italia, aria polare sulla Pasqua: temperature in picchiata. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - ilmeteoit : #FREDDO a #PASQUA e #PASQUETTA: la risposta definitiva - PicenoTime : Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 6 Aprile. Tendenza weekend di #Pasqua… - sehmagazine : ?? #Meteo: aria fredda sull’Italia e temperature da fine inverno, insiste l'instabilità. Debole perturbazione in arr… -