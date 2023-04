Meteo mercoledì: instabile sul litorale. Il freddo tardivo non molla la presa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Sin dalle prime ore della notte correnti molto fredde di estrazione artica continentale hanno iniziato ad affluire sull’Italia dalla porta della Bora. Inizia così la fase di stampo semi invernale che ci accompagnerà per qualche giorno e ci riporterà indietro di un mese e mezzo sul calendario. Le correnti fredde continueranno la loro marcia verso sud e una volta entrate nel cuore del Mediterraneo stimoleranno la formazione di una veloce depressione sui bacini meridionali che domani mercoledì porterà nuove condizioni di maltempo al Sud e instabilità al Centro. Date le temperature previste in sensibile calo sarà un’instabilità invernale con rovesci, temporali, locali grandinate e neve. Neve che potrà cadere fino a quote basse per il periodo lungo la dorsale appenninica centrale e fino a quote collinari al ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Sin dalle prime ore della notte correnti molto fredde di estrazione artica continentale hanno iniziato ad affluire sull’Italia dalla porta della Bora. Inizia così la fase di stampo semi invernale che ci accompagnerà per qualche giorno e ci riporterà indietro di un mese e mezzo sul calendario. Le correnti fredde continueranno la loro marcia verso sud e una volta entrate nel cuore del Mediterraneo stimoleranno la formazione di una veloce depressione sui bacini meridionali che domaniporterà nuove condizioni di maltempo al Sud e instabilità al Centro. Date le temperature previste in sensibile calo sarà un’instabilità invernale con rovesci, temporali, locali grandinate e neve. Neve che potrà cadere fino a quote basse per il periodo lungo la dorsale appenninica centrale e fino a quote collinari al ...

