Messi, l’Inter Miami mette sul piatto una quota azionaria per convincerlo a trasferirsi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tra i club pronti a far follie per avere Leo Messi c’è anche l’Inter Miami. Come riporta l’Independent, la squadra statunitense, che vanta tra i proprietari anche David Beckham, sarebbe pronta ad offrire all’argentino una quota azionaria della franchigia. Una proposta sicuramente unica e allettante per Messi, il cui rinnovo con il Psg sembra sempre più lontano. La Pulce dovrà però valutare bene le varie offerte, a partire da quella del Barcellona, al lavoro per riportarlo in Catalogna. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tra i club pronti a far follie per avere Leoc’è anche. Come riporta l’Independent, la squadra statunitense, che vanta tra i proprietari anche David Beckham, sarebbe pronta ad offrire all’argentino unadella franchigia. Una proposta sicuramente unica e allettante per, il cui rinnovo con il Psg sembra sempre più lontano. La Pulce dovrà però valutare bene le varie offerte, a partire da quella del Barcellona, al lavoro per riportarlo in Catalogna. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Messi, l’#InterMiami mette sul piatto una quota azionaria per convincerlo a trasferirsi - LinoLugo98 : @pisto_gol Io non capisco il motivo di 'esultanza provocatoria'. l'esultanza classica di Luca Toni è provocatoria?… - vetusmanga : @Fra_zz @Mazzancolle10 Mister ma come si fa? È l'Inter più scalcagnata degli ultimi anni. L'età media sarà stata di… - GhouatiMounir : @MCriscitiello @ReadyPlayer1___ @OfficialBHAFC La casa è vicina a quella che ha preso Messi prima di firmare con l'Inter - LucaaaaBat : al posto di comprare messi potrebbero comprare l inter con quei soldi -

Inter, Inzaghi allenatore a tempo Zhang i soldi li ha messi, fin quando li ha avuti. E in realtà li sta mettendo anche adesso, pur nelle difficoltà che tutti conoscono. L'Inter non fa vero mercato da 3 anni, ma Marotta nel frattempo ... Conferme su Beto - Milan, arriva l'annuncio: 'È un segnale' Anche di Inter e Napoli, attive sul mercato per il reparto ... Fin qui 20 i gol messi a segno con la maglia dei bianconeri, di cui 9 ...ha versato 7 milioni nelle casse della Portimense per riscattare l'... L'Al Hilal avrebbe offerto a Messi 400 milioni l'anno ... nell' Inter Miami , è arrivata la proposta proveniente dall' Arabia Saudita , del cui ente del ... I giornali argentini precisano comunque che Messi sarebbe ancora indeciso, in quanto desideroso di ... Zhang i soldi li ha, fin quando li ha avuti. E in realtà li sta mettendo anche adesso, pur nelle difficoltà che tutti conoscono.non fa vero mercato da 3 anni, ma Marotta nel frattempo ...Anche die Napoli, attive sul mercato per il reparto ... Fin qui 20 i gola segno con la maglia dei bianconeri, di cui 9 ...ha versato 7 milioni nelle casse della Portimense per riscattare'...... nell'Miami , è arrivata la proposta proveniente dall' Arabia Saudita , del cui ente del ... I giornali argentini precisano comunque chesarebbe ancora indeciso, in quanto desideroso di ... Messi, l'Inter Miami mette sul piatto una quota azionaria per ... SPORTFACE.IT