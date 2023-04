Messi in Arabia, Al Hilal offre 400 milioni a stagione (Marca) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non sembrano esserci soltanto il Barcellona e il Psg nell’immediato futuro di Lionel Messi. Il calciatore argentino neo campione del mondo è infatti in scadenza di contratto quest’anno e sembra che un’altra squadra sia interessata ad ottenere il suo tesseramento. Secondo quanto scritto dal giornalista Fabrizio Romano e poi confermato dal giornale Marca, una squadra dell’Arabia Saudita vuole mettere sotto contratto Messi. “La terza opzione è l’Al Hilal dell’Arabia Saudita, che è il club più prestigioso del paese. Hanno fatto un’offerta da far venire l’acquolina in bocca a Leo Messi, che è di €400 milioni a stagione!”. Dopo i quindici anni passati come rivali in Spagna, Cristiano Ronaldo e Messi potrebbero ritrovarsi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non sembrano esserci soltanto il Barcellona e il Psg nell’immediato futuro di Lionel. Il calciatore argentino neo campione del mondo è infatti in scadenza di contratto quest’anno e sembra che un’altra squadra sia interessata ad ottenere il suo tesseramento. Secondo quanto scritto dal giornalista Fabrizio Romano e poi confermato dal giornale, una squadra dell’Saudita vuole mettere sotto contratto. “La terza opzione è l’Aldell’Saudita, che è il club più prestigioso del paese. Hanno fatto un’offerta da far venire l’acquolina in bocca a Leo, che è di €400!”. Dopo i quindici anni passati come rivali in Spagna, Cristiano Ronaldo epotrebbero ritrovarsi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Messi in Arabia, #AlHilal offre 400 milioni a stagione (Marca) La squadra araba è pronto a sconfiggere qualsiasi… - Estreghetto : Non pure messi in Arabia Saudita - mohammedJawalS3 : RT @Sport_EN: Astronomical Saudi offer for Leo Messi - Sirenioace : RT @Sirenioace: @brfootball Messi won a trophy in Saudi Arabia Before Ronaldo ?? - tvdellosport : IL PUNTO DELLE OTTO?? Il direttore @MCriscitiello commenta la sfida tra Juventus ed Inter, ci presenta il match di… -