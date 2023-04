Mercedes | la EQE ora anche in versione SUV Più corta della berlina | punta ai 590 km di autonomia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ticinonline : La Mercedes EQE 350+ è una berlina di classe premium che combina prestazioni eccezionali, un design elegante e una… - videomotorsIT : Stupisce per l’agilità // -

Non mi piace mai parlare del design di un'auto in un primo contatto. Ma per la- BenzSuv credo sia doveroso farlo. O almeno, io lo trovo doveroso, perché è stata la prima cosa che mi ha colpito di quest'auto. Non fraintendetemi: non voglio sciorinare complimenti a ...Da 91.845 euro LaSUV è l'ultima arrivata nella famiglia delle sport utility elettriche della casa tedesca. Simile nelle forme e nella meccanica alla "sorella maggiore" EQS SUV, è sempre un modello di ...Il tragitto Oslo - Milano è costato 350 euro complessivi a bordo della EQS Suv, e 290 euro per la. Interessante il confronto: se avessimo guidato un analogo Suv a gasolio, come laGLS, ...

Mercedes-Benz EQE SUV, esclusività elettrica

La famiglia Mercedes-Benz EQ si allarga con l'arrivo della EQE SUV, versione a ruote alta della berlina. È la quarta vettura a poggiarsi sulla nuova piattaforma totalmente elettrica del costruttore ...Spazio ed efficienza da prima della classe: la sport utility arriva per riscrivere i paradigmi a ruote alte di Stoccarda, con un pizzico di dinamicità. Ma i prezzi sono per pochi ...