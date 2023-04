Mercato italiano - La Top 3 per alimentazione di marzo - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sullo sfondo di una crescita della domanda in accelerazione a, dopo aver messo in evidenza le dieci auto più vendute del mese, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni in base alle principali alimentazioni. I numeri. Le auto a benzina, grazie a un aumento del 45,9%, vedono la loro penetrazione migliorare dal 27,3% al 28,4%, mentre le diesel, nonostante un +35,1%, scendono nella quota didal 21% a 20,3%. Andamento positivo pure per le Gpl, con un +15%, sebbene la loro penetrazione passi dal 9,3% al 7,6%. Le vetture a metano crollano dell'85,8% e scendono dall'1,1% allo 0,1%. Prosegue la crescita delle ibride: +48,2% e quota in salita dal 32,6% al 34,5%. Sul fronte delle vetture alla spina, le ibride plug-in guadagnano il 19,6%, perdendo però quote di(dal 5,1% al 4,3%), mentre le elettriche segnato un +81,5% ...