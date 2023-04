Mense ospedaliere da incubo, trovati escrementi di topi e insetti nel cibo: chiusure e multe anche a Latina e Frosinone (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli uomini del Nas hanno svolto controlli nelle Mense ospedaliere e strutture sanitarie di tutta Italia. 992 sono stati i punti di cottura e preparazione pasti ubicati all’interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità e tra queste anche 3 strutture di Latina e 5 di Frosinone. Il Nas ha chiuso 7 cucine e sequestrato 400 chili di alimenti Sono state 431 le infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità . Tra le attività sottoposte a controllo 7 sono state sospese per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli uomini del Nas hanno svolto controlli nellee strutture sanitarie di tutta Italia. 992 sono stati i punti di cottura e preparazione pasti ubicati all’interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità e tra queste3 strutture die 5 di. Il Nas ha chiuso 7 cucine e sequestrato 400 chili di alimenti Sono state 431 le infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità . Tra le attività sottoposte a controllo 7 sono state sospese per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Nas, escrementi e blatte in mense ospedaliere: chiuse 7 cucine - nestquotidiano : Escrementi e blatte nelle mense ospedaliere, chiuse 7 cucine dai Nas - Luc1396 : RT @reportdifesa: ROMA. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato controlli… - infoitinterno : Escrementi di topi e blatte nelle mense ospedaliere, blitz dei Nas da nord a sud - infoitinterno : Escrementi e blatte in mense ospedaliere, i Nas chiudono 7 cucine -