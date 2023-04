Memo Remigi torna sulla ‘palpata’ in tv: “Jessica Morlacchi non mi ha più risposto, da Serena Bortone nemmeno una chiamata”. Poi parla della storia con Barbara D’Urso (Di mercoledì 5 aprile 2023) Memo Remigi non ci sta a passare per quello “che ha palpato il sedere a una ragazza in tv” e passa al contrattacco. Complice l’uscita di Sapessi com’è strano, il libro edito da Sperling & Kupfer in cui si racconta tra carriera e vita privata, il cantante ha rilasciato due interviste in cui torna sul caso di cui è stato protagonista nei mesi scorsi: la “cacciata” da Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Serena Bortone, durante il quale ha messo la mano sul fondoschiena della cantante Jessica Morlacchi. Una molestia in diretta tv, che lui ha da subito derubricato a gesto goliardico e “pacchettina portafortuna”. Ora, al settimanale Chi dice di essere stato lasciato solo da tutti. Memo Remigi E LA “PALPATA” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023)non ci sta a passare per quello “che ha palpato il sedere a una ragazza in tv” e passa al contrattacco. Complice l’uscita di Sapessi com’è strano, il libro edito da Sperling & Kupfer in cui si racconta tra carriera e vita privata, il cantante ha rilasciato due interviste in cuisul caso di cui è stato protagonista nei mesi scorsi: la “cacciata” da Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di, durante il quale ha messo la mano sul fondoschienacantante. Una molestia in diretta tv, che lui ha da subito derubricato a gesto goliardico e “pacchettina portafortuna”. Ora, al settimanale Chi dice di essere stato lasciato solo da tutti.E LA “PALPATA” ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Memo Remigi torna sulla ‘palpata’ in tv: “Jessica Morlacchi non mi ha più risposto, da Serena Bortone nemmeno una c… - infoitcultura : Memo Remigi racconta la sua vita nel libro “Sapessi com’è strano” - infoitcultura : Memo Remigi, la moglie (che tradì con Barbara D'Urso) e le molestie a Jessica Morlacchi in diretta tv: «E' stata un… - infoitcultura : 'È colpa di quella porcheria'. Il retroscena sull'uscita del libro di Memo Remigi - infoitcultura : Memo Remigi: «Jessica Morlacchi? L’ho chiamata, ma non ha risposto. La 19enne Barbara D’Urso mi fece sentire specia… -