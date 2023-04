Memo Remigi si racconta (dopo il fattaccio): “Jessica Morlacchi? L’ho chiamata, ma…” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Memo Remigi si racconta al Corriere della Sera dopo essere stato escluso dal programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone Memo Remigi lo ha definito un errore: «non vorrei che 50 anni di carriera venissero cancellati da un errore». Il cantante, compositore ed autore di musiche si racconta nella sua autobiografia Sapessi com’è strano (Sperling & Kupfer) tra carriera e vita privata. Torna con un libro a parlare di sé dopo lo spiacevole gesto che gli è costato l’esclusione dal programma “Oggi è un altro girono” condotto da Serena Bortone. Il gesto? La mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi: «È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)sial Corriere della Seraessere stato escluso dal programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortonelo ha definito un errore: «non vorrei che 50 anni di carriera venissero cancellati da un errore». Il cantante, compositore ed autore di musiche sinella sua autobiografia Sapessi com’è strano (Sperling & Kupfer) tra carriera e vita privata. Torna con un libro a parlare di sélo spiacevole gesto che gli è costato l’esclusione dal programma “Oggi è un altro girono” condotto da Serena Bortone. Il gesto? La mano sul fondoschiena di: «È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pablo00152555 : Memo Remigi: «Jessica Morlacchi? L’ho chiamata, ma non ha risposto. La 19enne Barbara D’Urso mi fece sentire specia… - 361_magazine : Memo Remigi si racconta al Corriere della Sera dopo essere stato escluso dal programma “Oggi è un altro giorno” di… - gardenews : Oggi sul @Corriere interviste a Silvan, Memo Remigi e Giampiero Ingrassia. Aspettiamo con fiducia pagine dedicate a… - ParliamoDiNews : Memo Remigi: «Jessica Morlacchi? L’ho chiamata, ma non ha risposto. Serena Bortone? Speravo in più umanità da parte… - Italia_Notizie : Memo Remigi: «Jessica Morlacchi? L’ho chiamata, ma non ha risposto. La 19enne Barbara D’Urso mi fece sentire speciale» -