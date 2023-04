Meloni, sosteniamo Kiev, pace nel rispetto della sua integrità (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Abbiamo parlato della guerra in Ucraina, confermo il pieno sostegno, continueremo a 360 gradi il nostro sostegno al presidente Zelensky e al popolo ucraino finché necessario; auspichiamo anche passi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Abbiamo parlatoguerra in Ucraina, confermo il pieno sostegno, continueremo a 360 gradi il nostro sostegno al presidente Zelensky e al popolo ucraino finché necessario; auspichiamo anche passi ...

Meloni, sosteniamo Kiev, pace nel rispetto della sua integrità Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla stampa al termine dell'incontro con il presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez. . 5 aprile 2023 Migranti, Meloni vede Sanchez: "Ci aspettiamo cambio di passo da Ue" approfondimento Migranti, Schifani: sommersi da masse se non fermiamo problema a monte 'Sosteniamo ... ha detto Meloni. approfondimento Guerra Ucraina Russia, Zelensky per la prima volta in Polonia. ... L'Europa apre al biocarburante italiano Noi sosteniamo le iniziative al riguardo, è mia responsabilità sostenere i produttori, il supporto ... La premier Giorgia Meloni si batte per i biocarburanti. Lo abbiamo visto già nei giorni scorsi, ... Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgiaalla stampa al termine dell'incontro con il presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez. . 5 aprile 2023approfondimento Migranti, Schifani: sommersi da masse se non fermiamo problema a monte '... ha detto. approfondimento Guerra Ucraina Russia, Zelensky per la prima volta in Polonia. ...Noile iniziative al riguardo, è mia responsabilità sostenere i produttori, il supporto ... La premier Giorgiasi batte per i biocarburanti. Lo abbiamo visto già nei giorni scorsi, ... Meloni, sosteniamo Kiev, pace nel rispetto della sua integrità Espansione TV Meloni, sosteniamo Kiev, pace nel rispetto della sua integrità Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla stampa al termine dell'incontro con il presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez. (ANSA). Italia-Spagna, Meloni riceve Sanchez a Palazzo Chigi che in diversi abbiamo chiesto per favorire e sostenere le industrie europee”. Così la premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale con il presidente del governo di Spagna Pedro Sanchez a palazzo ... Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla stampa al termine dell'incontro con il presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez. (ANSA).che in diversi abbiamo chiesto per favorire e sostenere le industrie europee”. Così la premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale con il presidente del governo di Spagna Pedro Sanchez a palazzo ...