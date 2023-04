Meloni riceve Sanchez: “Molte convergenze. Ora l’Europa dia risposte concrete sui migranti” (video) (Di mercoledì 5 aprile 2023) convergenze e sintonia crescente con la Spagna, che si appresta ad assumere la presidenza di turno del Consiglio europeo. “Molte sono le materie sulle quali Italia e Spagna si trovano ad affrontare lo stesso punto di vista. Molte le convergenze che in questi mesi all’interno del Consiglio europeo abbiamo spesso trovato su diverse materie”, così Giorgia Meloni davanti alla stampa dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier spagnolo Pedro Sanchez. Un faccia faccia importante per fare il punto sulla “sintonia delle nostre azioni”, ha detto il premier italiano. E sulla necessità che “l’Europa in una fase così delicata dia risposte efficace ed immediate su alcune materie”. Meloni incontra Sanchez: tante le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023)e sintonia crescente con la Spagna, che si appresta ad assumere la presidenza di turno del Consiglio europeo. “sono le materie sulle quali Italia e Spagna si trovano ad affrontare lo stesso punto di vista.leche in questi mesi all’interno del Consiglio europeo abbiamo spesso trovato su diverse materie”, così Giorgiadavanti alla stampa dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier spagnolo Pedro. Un faccia faccia importante per fare il punto sulla “sintonia delle nostre azioni”, ha detto il premier italiano. E sulla necessità che “in una fase così delicata diaefficace ed immediate su alcune materie”.incontra: tante le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Candid_S_Voce : Meloni riceve Sanchez: 'Rafforzato un parternariato strategico' - - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'L'eredità politica non si riceve, ma si conquista e si ruba. Meloni ne è la testimonianza: se l… - messina_oggi : Casini “Meloni politicamente forte ma Pd l’unico a riempire le piazze”ROMA (ITALPRESS) - 'L'eredità politica non si… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “L’eredità politica non si riceve, ma si conquista e si ruba. Meloni ne è la testimonianza: se l… - apsny_news : Meloni riceve Sanchez a palazzo Chigi – Politica -

Italia - Spagna, Meloni riceve Sánchez a Palazzo Chigi Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez. mgg/gsl Pnrr, Casini 'Ci giochiamo il futuro, le forze politiche collaborino' 'L'eredità politica non si riceve, ma si conquista e si ruba. Meloni ne è la testimonianza: se l'è andata a prendere, se l'è conquistata e questo la rende forte dal punto di vista politico'. Lo ha detto il senatore Pier ... Casini "Meloni politicamente forte ma Pd l'unico a riempire le piazze" ROMA " "L'eredità politica non si riceve, ma si conquista e si ruba. Meloni ne è la testimonianza: se l'è andata a prendere, se l'è conquistata e questo la rende forte dal punto di vista politico". Lo ha detto il senatore Pier ... Il Presidente del Consiglio Giorgiaha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez. mgg/gsl'L'eredità politica non si, ma si conquista e si ruba.ne è la testimonianza: se l'è andata a prendere, se l'è conquistata e questo la rende forte dal punto di vista politico'. Lo ha detto il senatore Pier ...ROMA " "L'eredità politica non si, ma si conquista e si ruba.ne è la testimonianza: se l'è andata a prendere, se l'è conquistata e questo la rende forte dal punto di vista politico". Lo ha detto il senatore Pier ... Meloni riceve Sanchez a palazzo Chigi Agenzia ANSA Pnrr: Tinagli, 'nessun complotto, nemici flessibilità sono amici Meloni' Purtroppo Meloni le ostilità maggiori in Europa ce le ha in casa, mentre ogni giorno riceve la disponibilità e la collaborazione della Commissione UE e di tutte le forze europeiste, sia a Bruxelles ... Migranti, Meloni “Dall’Ue ci aspettiamo avanzamenti concreti” Roma 05/04/2023 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il Presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez (ROMA - 2023-04-05, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel ... Purtroppo Meloni le ostilità maggiori in Europa ce le ha in casa, mentre ogni giorno riceve la disponibilità e la collaborazione della Commissione UE e di tutte le forze europeiste, sia a Bruxelles ...Roma 05/04/2023 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il Presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez (ROMA - 2023-04-05, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel ...