Meloni incontra Sanchez | “Ribadito nostro pieno sostegno all’Ucraina e a Zelensky fin quando sarà necessario”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Con“abbiamo parlato della guerra in Ucraina ribadendo ilalla causa Ucraina, continueremo a garantire a 360 gradial presidentee al popolo ucraino fin”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell’incontro con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez. “Ragioniamo anche di come favorire passi in avanti verso una pace giusta e rispettosa della integrità territoriale e della integrità territoriale e della sovranità ucraina”, ha aggiunto, sottolineando che l’Italia sta già “lavorando per il futuro” e “per la ricostruzione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Continueremo a garantire il sostegno al presidente Zelensky, ragioniamo su come arrivare a passi in avanti" per arrivare "ad una pace giusta", ha spiegato, "l'Italia a fine aprile ospiterà una ...Lo ha detto la premier Giorgia dopo l'incontro con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. L'Italia chiede 'una governance che punti sulla crescita più che sulla stabilita'.

Le parole di Giorgia Meloni Al termine del vertice, i due capi di governi hanno tenuto un incontro con la stampa per fare il punto della situazione.