Meloni a L'Aquila per l'anniversario del terremoto. La Russa in ritardo fa slittare il programma (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal nostro inviato a L’Aquila. Tutti ad aspettare Ignazio La Russa: il sindaco Biondi, il governatore Marsilio, la ministra Locatelli e sottosegretari sparsi, Prisco e Albano. Più ovviamente le autorità militari locali. L’appuntamento era alle 17 al parco della Memoria ma il presidente del Senato si è presentato circa 50 minuti dopo. “E’ in ritardo”, dicono imbarazzati dal cerimoniale di Palazzo Madama. Il ritardo di La Russa ha fatto saltare l’agenda perché era in programma una visita a Palazzo Margherita. Niente di tutto questo. Appena arrivata la seconda carica dello stato, la macchina organizzativa si è messa in moto per spostarsi di tutta fretta alla chiesa delle Anime Sante per la messa in ricordo delle 309 vittime del terremoto di 14 anni fa. Li alle 18 è ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal nostro inviato a L’. Tutti ad aspettare Ignazio La: il sindaco Biondi, il governatore Marsilio, la ministra Locatelli e sottosegretari sparsi, Prisco e Albano. Più ovviamente le autorità militari locali. L’appuntamento era alle 17 al parco della Memoria ma il presidente del Senato si è presentato circa 50 minuti dopo. “E’ in”, dicono imbarazzati dal cerimoniale di Palazzo Madama. Ildi Laha fatto saltare l’agenda perché era inuna visita a Palazzo Margherita. Niente di tutto questo. Appena arrivata la seconda carica dello stato, la macchina organizzativa si è messa in moto per spostarsi di tutta fretta alla chiesa delle Anime Sante per la messa in ricordo delle 309 vittime deldi 14 anni fa. Li alle 18 è ...

