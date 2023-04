Melania Trump lascia il marito Donald? Le voci sul divorzio imminente

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo l’incriminazione di, si rincorronosu undalla moglie. Quandoè stato chiamato in giudizio a New York martedì pomeriggio per rispondere di accuse penali senza precedenti, è stata notata immediatamente l’assenza della moglie. Si dice che questa sia “infuriata” per l’affare Stormy Daniels: ricordiamo cheè stato incriminato per il presunto pagamento con cui avrebbe comprato il silenzio della pornostar Daniels, dopo una relazione segreta intrapresa nel 2016, in piena campagna elettorale. Lunedìsi è recato da Mar-a-Lago a New York City in vista della resa in tribunale con il figlio Eric ...

L'ex presidente era già sposato coned era molto noto come imprenditore e conduttore del reality The Apprentice . Dopo l'incontro nella camera diin Nevada i due si sarebbero visti più ...Il primo discorso da ex presidente imputato Tornato a casa, a Mar - a - lago, in Florida,... Accanto a lui, due figli, Donald jr ed Eric, ma non la moglie, che l'aveva accompagnato a ...... finito lo spettacolino dell'arresto,ha ricominciato come prima e più di prima a istigare i suoi. I cronisti hanno notato l'assenza dial suo fianco: solo un caso In realtà ai suoi ...

Quando Donald Trump, di ritorno dalla prima tappa del «processo» di New York, ha attaccato i magistrati (e le loro mogli) nel comizio di Mar-a-Lago, l’ex first lady Melania non era al suo fianco. Un ...Non era sull’aereo che ha portato il marito dalla Florida a New York per comparire in Tribunale e non era al suo comizio, come la figlia Ivanak. Le rivelazioni sulla storia di Trump con la modella di ...