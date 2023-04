Mediaset perde una grande protagonista | Barbara D’Urso vicina all’addio

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nelle ultime ore in rete circola una strana e curiosa indiscrezione che ha messo in allarme molti fan di. Nello specifico si parla di un possibile addio della presentatrice dalla rete, con un probabile invito da parte delle rete concorrenziale. Questo il gossip televisivo del momento che avrebbe preso piede con una L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Occe64 : RT @MatthijsPog: ???? Danilo a Mediaset: 'Bremer? Fa parte del percorso di un giovane che ha tante qualità e ha già dimostrato quello che può… - juve_grecchi : RT @MatthijsPog: ???? Danilo a Mediaset: 'Bremer? Fa parte del percorso di un giovane che ha tante qualità e ha già dimostrato quello che può… - Fprime86 : RT @MatthijsPog: ???? Danilo a Mediaset: 'Bremer? Fa parte del percorso di un giovane che ha tante qualità e ha già dimostrato quello che può… - Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ???? Danilo a Mediaset: 'Bremer? Fa parte del percorso di un giovane che ha tante qualità e ha già dimostrato quello che può… - andreamusso97 : RT @MatthijsPog: ???? Danilo a Mediaset: 'Bremer? Fa parte del percorso di un giovane che ha tante qualità e ha già dimostrato quello che può… -

Lo ha dichiarato Danilo a Sportsull' dopo la . Il difensore bianconero ha aggiunto, sulla ... E poi quando siè tutta la squadra. Abbiamo pareggiato, ci mancano novanta minuti per andare ...Leggi Anche 'Uomini e Donne', Tinala pazienza con il pubblico: 'O me, o Gemma' Leggi Anche 'Uomini e Donne', Armando scarta l'ennesima dama e Tina si infuria: ecco perché La reazione di ......06 - CHUCKY - NATALE IN CASA CHUCKY - 1aTV 02:00 - STUDIO APERTO - LA GIORNATA Canale 20...45 - Love It or List It - Prendere o lasciare April e Gray 19:45 - Affari al buio Re Darrellla ...

Marotta a Mediaset: "In caso di flop saremmo tutti colpevoli, non solo ... L'Interista

Danilo è intervenuto ai microfoni di Mediaset: Cosa è successo nella rissa finale "Non c'è niente di complicato, Lukaku ha segnato, ha fatto il gesto di ...Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...