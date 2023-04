Mazzola: «Rosso Lukaku giusto! Crisi Inter? Inzaghi non si tocca» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sandro Mazzola ha parlato degli episodi accaduti ieri durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Secondo l’ex leggenda nerazzurra, giusto il Rosso a Lukaku. Poi difende Inzaghi IL PARERE DELLA LEGGENDA ? Intervenuto su Radio Uno, durante la trasmissione ‘Un giorno da pecora‘, Sandro Mazzola ha parlato della partita di ieri sera: «La rissa e l’espulsione non mi piacciono. Il Rosso a Lukaku penso sia stato giusto, purtroppo. Non si fanno queste cose. Dobbiamo cominciare ad essere più tranquilli nelle partite. La partita è stata molto brutta, ogni tanto spegnevo la televisione per poi riaccenderla. Meritavamo di vincere noi, anche se al momento non stiamo giocando bene. Non capisco ancora il tipo di gioco che hanno scelto. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sandroha parlato degli episodi accaduti ieri durante Juventus-di Coppa Italia. Secondo l’ex leggenda nerazzurra, giusto il. Poi difendeIL PARERE DELLA LEGGENDA ?venuto su Radio Uno, durante la trasmissione ‘Un giorno da pecora‘, Sandroha parlato della partita di ieri sera: «La rissa e l’espulsione non mi piacciono. Ilpenso sia stato giusto, purtroppo. Non si fanno queste cose. Dobbiamo cominciare ad essere più tranquilli nelle partite. La partita è stata molto brutta, ogni tanto spegnevo la televisione per poi riaccenderla. Meritavamo di vincere noi, anche se al momento non stiamo giocando bene. Non capisco ancora il tipo di gioco che hanno scelto. ...

