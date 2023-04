Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Maxi furto nella storica boutique Fendi a Roma, nella zona di via del Corso. Una banda ha portato via borse per un… - Corriere : Roma, maxi-furto da Fendi: rubate borse per 220 mila euro - ElicrinaMacrina : RT @MediasetTgcom24: Maxi furto nella boutique Fendi a Roma: via borse per 200mila euro #fendi #5aprile - anesalete : RT @MediasetTgcom24: Maxi furto nella boutique Fendi a Roma: via borse per 200mila euro #fendi #5aprile - MediasetTgcom24 : Maxi furto nella boutique Fendi a Roma: via borse per 200mila euro #fendi #5aprile -

Leggi Anche Mestre, parroco 'pizzica' un ladro grazie alle telecamere in chiesa L'analisi delle telecamere di sicurezza Ilè stato scoperto solo mercoledì mattina intorno alle 7, quando il ...nella storica boutique Fendi a Roma, nella zona di via del Corso. Una banda ha portato via borse per un valore di circa 100 mila euro. Il colpo sarebbe avvenuto questa notte. Ad ...Colpo grosso nello storico negozio Fendi di via del Corso, al centro di Roma. Una banda di ladri si è introdotta nel negozio e ha rubato circa 100mila euro in borse. Ad accorgersi del, all'apertura di questa mattina alle 8, è stato il direttore dell'attività. L'uomo si era accorto che la porta del negozio, su via Tomacelli, era stata forzata. Sul posto sono intervenute ...

Maxi furto da duecentomila euro nel negozio di biciclette RomaToday

Nella storica boutique Fendi di largo Goldoni a Roma, nella zona di via del Corso, una banda di ladri ha messo a segno un maxi furto nel corso della notte. A scoprirlo è stato il direttore del negozio ...L’operazione “Cookie Monster”, che solo in Olanda ha portato all’arresto di 17 persone, in giro per il mondo ha visto ben 200 retate e 119 arresti, dice NOS: i reati contestati sarebbero furto di ...