Mattonella della nonna: la torta di biscotti con crema pasticcera, (Di mercoledì 5 aprile 2023) La torta di biscotti e crema pasticcera si sposa divinamente con il té, è certo, ma ora che il tempo volge verso il bello, meglio scegliere qualcosa di fresco, come una limonata, ad esempio! Quella che vi mostreremo di seguito è una ricetta deliziosa, croccante e morbidissima al contempo, da realizzarsi senza forno, profumata a tal punto che va accompagnata con un centrifugato specialissimo, e vi indicheremo come prepararlo. Immaginatevi i volti stupiti delle amiche quando assaporeranno questa combinazione perfetta in un caldo pomeriggio primaverile. Le stupirete ancora una volta con la vostra originale creatività. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia. torta biscotti e crema pasticcera: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ... Leggi su donnaup (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladisi sposa divinamente con il té, è certo, ma ora che il tempo volge verso il bello, meglio scegliere qualcosa di fresco, come una limonata, ad esempio! Quella che vi mostreremo di seguito è una ricetta deliziosa, croccante e morbidissima al contempo, da realizzarsi senza forno, profumata a tal punto che va accompagnata con un centrifugato specialissimo, e vi indicheremo come prepararlo. Immaginatevi i volti stupiti delle amiche quando assaporeranno questa combinazione perfetta in un caldo pomeriggio primaverile. Le stupirete ancora una volta con la vostra originale creatività. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia.: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...

