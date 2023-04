Matteo Renzi nuovo direttore del Riformista | Sfida affascinante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - stanzaselvaggia : Chissà se il suo amico Bin Salman si è congratulato con Matteo Renzi per il suo nuovo incarico, lui che ama così ta… - ultimora_pol : ?? Matteo #Renzi è il nuovo direttore del quotidiano 'Il Riformista' @ultimora_pol - Stampa_Estera : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista. La presentazione é adesso nella sede della Stampa Estera a Roma.… - eniolucherini : RT @l_angiolini: Sulla fiducia mi sono appena abbonato ... vediamo se mantiene le aspettative Matteo Renzi è il nuovo direttore del Rif… -

è il nuovo direttore del Riformista'. Lo rende noto lo stesso quotidiano via Twitter.'Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto'. Lo scrive su TwitterSenatore della Repubblica, conferenziere in giro per il mondo, voce narrante di una programma TV su Firenze, leader di Italia Viva e per ultimo direttore del giornale Il Riformista : persembrerebbe essere iniziata una nuova vita da quando si è dimesso, a seguito della debacle alle elezioni del 2018, da segretario del Partito Democratico. Negli ultimi tempi però si è ...

Il senatore ed ex premier resterà alla direzione per un anno. Prende il posto di Piero Sansonetti, che andrà a dirigere l’Unità rilevata da Romero Editore Matteo Renzi è il nuovo direttore del ...Roma, 5 aprile 2023 - Matteo Renzi è il nuovo direttore del quotidiano ‘Il Riformista’, come conferma l'account Twitter del quotidiano, ritwittato dallo stesso ex presidente del Consiglio. "Ho ...