“Matteo Renzi nuovo direttore de Il Riformista” | l’annuncio direttamente dall’ex premier sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “è ildel”. Si legge in un tweet della testata giornalistica.viene dato suidallo stesso. “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò ilde Il. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto”, scrive. A seguire anchedel sito del quotidiano: “è ilde Il”. E ancora: “Alle ore 12.00 presso la sala conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia in Via dell’Umiltà 83 a Roma è in programma la presentazione del ...