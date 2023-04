Matteo Renzi entra nel mondo del giornalismo | è il nuovo direttore del Riformista | sostituisce Sansonetti

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’amministrazione de Ile l’inner circle di, fino alle 11 del 5 aprile, hanno mantenuto il massimo riserbo su un’operazione che stupisce ildell’editoria e della politica italiana. Il leader di Italia Viva diventa ildel giornale ideato da Claudio Velardi, ex consigliere politico di Massimo D’Alema, e fondato da Antonio Polito., oggi senatore,Piero, che lascia la direzione del quotidiano dopo tre anni. L’editore della testata, l’avvocato Alfredo Romeo, spiega così la scelta di affidare all’ex presidente del Consiglio la guida del giornale: «Ilè nato come quotidiano di raccordo tra le posizioni della sinistra e quelle del centro. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - stanzaselvaggia : Chissà se il suo amico Bin Salman si è congratulato con Matteo Renzi per il suo nuovo incarico, lui che ama così ta… - stanzaselvaggia : Bene. Così ora scoprirà cosa vuol dire essere querelati pretestuosamente dal Matteo Renzi di turno e rischiare cond… - gianlucac1 : Il primo innegabile successo del nuovo direttore del Contro-Riformista, Matteo Renzi taaaaaac @MarastiMattia… - ZzuCicciu : RT @petergomezblog: Matteo Renzi nuovo direttore de Il Riformista edito da Alfredo Romeo: la diretta della presentazione -

Colpo di scena:direttore di un giornale. L'ex premier e fondatore di Italia Viva ha annunciato che guiderà per un anno il Riformista: 'Ho accettato una sfida affascinante', ha scrittosu Twitter ...è il nuovo direttore del Riformista'. Lo rende noto lo stesso quotidiano via Twitter.'Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto'. Lo scrive su Twitter

Il senatore ed ex premier resterà alla direzione per un anno. Prende il posto di Piero Sansonetti, che andrà a dirigere l’Unità rilevata da Romero Editore Matteo Renzi è il nuovo direttore del ...Roma, 5 aprile 2023 - Matteo Renzi è il nuovo direttore del quotidiano ‘Il Riformista’, come conferma l'account Twitter del quotidiano, ritwittato dallo stesso ex presidente del Consiglio. "Ho ...