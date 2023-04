Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L'ex presidente del Consiglio ricoprirà l'insolita veste didi una testata giornalistica per un anno. L'attuale, Piero Sansonetti, va a dirigere L'Unità. L'editore è il medesimo, l'avvocato Alfredo Romeo

L'annuncio presso la sala conferenze dell'Associazione della Stampa Estera a Roma. Dopo oltre tre anni il direttore Piero Sansonetti lascia la direzione. La presentazione del passaggio di consegne da Piero Sansonetti avverrà stamani, il direttore uscente passerà a guidare il nuovo corso dello storico giornale L'Unità.

Il leader di Italia Viva: "Sfida affascinante". "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista"