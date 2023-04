Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il leader di Italia Viva ed premier . Lo annuncia su Twitter lo stesso quotidiano, anticipando la conferenza stampa alla Sala Stampa Estera. “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò ilde il. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto”, annuncia su Twitter lo stesso leader di Italia Viva. . L’annuncio del leader di Italia Viva su Twitter: “Ho accettato una sfida affascinante” Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò ilde @il. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto. —(@) April 5, 2023 L'articolo LA NOTIZIA.

