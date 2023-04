Matteo Renzi è il nuovo direttore del quotidiano "Il Riformista" (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno saro' il direttore de 'Il Riformista'", conferma Matteo Renzi. "Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", annuncia sui social il leader di Italia viva. Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilRiformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto. — Matteo Renzi (@MatteoRenzi) April 5, 2023 "Sarò direttore per un anno. Poi vedremo che fare da grandi...", ha detto il leader di Italia viva nella sede della Stampa Estera a Roma, presentando la sua nuova nomina. "Capisco che sorprenda qualcuno la mia scelta per la direzione. Nessuno sa più cos'è ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno saro' ilde 'Il'", conferma. "Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", annuncia sui social il leader di Italia viva. Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò ilde @il. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto. —(@) April 5, 2023 "Saròper un anno. Poi vedremo che fare da grandi...", ha detto il leader di Italia viva nella sede della Stampa Estera a Roma, presentando la sua nuova nomina. "Capisco che sorprenda qualcuno la mia scelta per la direzione. Nessuno sa più cos'è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - you_trend : Il Riformista, che sarà diretto da Matteo Renzi, è uno dei giornali più influenti in Parlamento, nonostante non sia… - stanzaselvaggia : Chissà se il suo amico Bin Salman si è congratulato con Matteo Renzi per il suo nuovo incarico, lui che ama così ta… - MarkChierici : - danieledv79 : RT @ArkadiuszArake1: @Corriere Peccato che i migliori interventi in Senato in questa legislatura sono a firma di Matteo Renzi. -