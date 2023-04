Matteo Renzi è il nuovo direttore de Il Riformista

(Di mercoledì 5 aprile 2023) . L'annuncio è stato dato durante una conferenza dell’Associazione della Stampa Estera a Roma. Dopo oltre tre anni ilPiero Sansonetti lascia la direzione per passare a quella de l’Unità, testata storica salvata da Romeo Editore che verrà rilanciata dopo gli anni bui che l’hanno portata al fallimento. Lo ha annunciato il giornale con un tweet, ricondiviso anche dal leader di Italia Viva. "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò ilde Il. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", ha poi scritto l'ex presidente del Consiglio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - stanzaselvaggia : Chissà se il suo amico Bin Salman si è congratulato con Matteo Renzi per il suo nuovo incarico, lui che ama così ta… - ultimora_pol : ?? Matteo #Renzi è il nuovo direttore del quotidiano 'Il Riformista' @ultimora_pol - IacopoCaimi : RT @ilriformista: Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - ergio78 : RT @formichenews: Matteo Renzi direttore de Il Riformista e Piero Sansonetti direttore de l'Unità. ??Le foto?? ?? -

è il nuovo direttore del Riformista, come conferma l'account Twitter del quotidiano, ritwittato dallo stesso ex presidente del Consiglio che, sempre a quanto si apprende, dovrebbe ...L'amministrazione de Il Riformista e l' inner circle di, fino alle 11 del 5 aprile, hanno mantenuto il massimo riserbo su un'operazione che stupisce il mondo dell'editoria e della politica italiana. Il leader di Italia Viva diventa il nuovo ...L'avvocato Alfredo Romeo editore da il Riformista e de l'Unità dichiara sul sito del quotidiano affidato a: 'Sono entrato nell'editoria per una ragione semplice: oggi più che mai editoria e informazione sono capisaldi delle libertà e della democrazia. Nel panorama della stampa italiana ci sono ...

Il @ilriformista è un giornale che ha fatto tante battaglie di civiltà, con Matteo avrà una voce ancora più forte.” Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter."Matteo Renzi è il nuovo direttore de Il Riformista". Lo annuncia il sito del quotidiano. L'annuncio fatto nella sala conferenze dell'Associazione della Stampa Estera in Italia in Via dell'Umiltà 83 a ...